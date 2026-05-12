Минское «Динамо» продлило контракт с рекордсменом КХЛ Лиможем

Канадский нападающий Алекс Лимож подписал новый трехлетний контракт с минским «Динамо».

Источник: ХК "Динамо" Минск

Минское «Динамо» объявило о продлении соглашения с форвардом Алексом Лиможем.

Как сообщает Telegram-канал клуба, новый контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на три сезона.

В дебютном сезоне в КХЛ Лимож установил рекорд лиги по количеству очков среди легионеров в их первом регулярном чемпионате. Канадец набрал 73 очка (24 шайбы и 49 передач).

Также Лимож вместе с Сэмом Энасом и Виталием Пинчуком сформировал самое результативное звено сезона КХЛ. Тройка забросила 74 шайбы в 72 матчах и стала лучшей в истории минского клуба.

До перехода в КХЛ Лимож выступал в Северной Америке. В его активе победы в Кубке Колдера АХЛ и Кубке Кларка USHL, а также звание лучшего бомбардира NCAA сезона-2018/19.

В прошедшем сезоне минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ.