Минское «Динамо» продлило контракт с рекордсменом КХЛ Лиможем

Минское «Динамо» объявило о продлении соглашения с форвардом Алексом Лиможем.
Как сообщает Telegram-канал клуба, новый контракт с 27-летним хоккеистом рассчитан на три сезона.
В дебютном сезоне в КХЛ Лимож установил рекорд лиги по количеству очков среди легионеров в их первом регулярном чемпионате. Канадец набрал 73 очка (24 шайбы и 49 передач).
Также Лимож вместе с Сэмом Энасом и Виталием Пинчуком сформировал самое результативное звено сезона КХЛ. Тройка забросила 74 шайбы в 72 матчах и стала лучшей в истории минского клуба.
До перехода в КХЛ Лимож выступал в Северной Америке. В его активе победы в Кубке Колдера АХЛ и Кубке Кларка USHL, а также звание лучшего бомбардира NCAA сезона-2018/19.
В прошедшем сезоне минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ.