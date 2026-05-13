Гендиректор «Трактора» раскритиковал игру Ливо

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин рассказал о кадровых изменениях в составе команды после завершения сезона КХЛ.
По словам руководителя клуба, в «Тракторе» приняли предварительное решение расстаться со всеми иностранными хоккеистами.
«Принято предварительное решение, что все легионеры покинут хоккейный клуб “Трактор”. Это не говорит о том, что мы отказываемся от привлечения иностранцев. Дальнейшие наши подписания будут при участии главного тренера», — сказал Савин «РБ Спорт».
Также Савин оценил выступление канадского нападающего Джошуа Ливо.
«Мне кажется, что Джошуа большой мастер и обязан был выступить успешнее как игрок и лидер коллектива. У него все для этого есть», — отметил гендиректор клуба.
Ливо присоединился к «Трактору» перед началом сезона. Ранее форвард выступал в НХЛ за «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис».