Баландин резко раскритиковал тренера минского «Динамо»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил работу главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова в завершившемся сезоне КХЛ. По его мнению, команда могла выступить сильнее в плей-офф, сообщает «РБ Спорт».
Минское «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где уступило «Ак Барсу» в серии со счетом 0−4. Баландин считает, что результат команды связан с работой тренерского штаба.
«Квартальнов не вырос в большого тренера, а остался середнячком. Не зря его в свое время в Казани убрали из “Ак Барса”. В Минске в этом сезоне была прекрасная команда, но в плей-офф она ничего не показала», — заявил Баландин.
Также функционер высказался об уходе Николая Заварухина из «Автомобилиста». По словам Баландина, екатеринбургская команда под руководством специалиста не прогрессировала. «Автомобилист» объявил об уходе Заварухина 7 апреля после вылета из Кубка Гагарина.
Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с сезона-2023/24. При нем команда дважды подряд доходила до второго раунда плей-офф КХЛ. Контракт специалиста с клубом истекает в конце мая 2026 года.