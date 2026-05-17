Баландин резко раскритиковал тренера минского «Динамо»

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин заявил, что Дмитрий Квартальнов допустил много ошибок в плей-офф КХЛ.

Источник: https://hockey.by

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин оценил работу главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова в завершившемся сезоне КХЛ. По его мнению, команда могла выступить сильнее в плей-офф, сообщает «РБ Спорт».

Минское «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где уступило «Ак Барсу» в серии со счетом 0−4. Баландин считает, что результат команды связан с работой тренерского штаба.

«Квартальнов не вырос в большого тренера, а остался середнячком. Не зря его в свое время в Казани убрали из “Ак Барса”. В Минске в этом сезоне была прекрасная команда, но в плей-офф она ничего не показала», — заявил Баландин.

Также функционер высказался об уходе Николая Заварухина из «Автомобилиста». По словам Баландина, екатеринбургская команда под руководством специалиста не прогрессировала. «Автомобилист» объявил об уходе Заварухина 7 апреля после вылета из Кубка Гагарина.

Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с сезона-2023/24. При нем команда дважды подряд доходила до второго раунда плей-офф КХЛ. Контракт специалиста с клубом истекает в конце мая 2026 года.