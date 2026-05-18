СМИ: Квартальнов останется в минском «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов продолжит работу с командой в следующем сезоне. Специалист получил поддержку от руководства Беларуси, сообщает телеграм-канал «Бизнес Online».
Ранее появлялась информация, что минский клуб может не предложить Квартальнову новый контракт. Действующее соглашение тренера с «Динамо» истекает после завершения сезона.
В сезоне-2025/26 минское «Динамо» повторило лучший результат в истории клуба в КХЛ. Команда второй год подряд вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Во втором раунде плей-офф минчане уступили «Ак Барсу» в серии со счетом 0−4.
Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. Ранее он работал в «Сибири», ЦСКА, «Локомотиве» и «Ак Барсе».