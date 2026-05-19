Губернатор Самарской области заявил, что «Лада» остается в КХЛ

Ранее сообщалось, что тольяттинский клуб может провести следующий сезон в ВХЛ, поскольку группа «Полипласт», являющаяся стратегическим партнером «Лады», не может выполнять свои спонсорские обязанности в полном объеме.
«Хоккейный клуб “Лада” продолжает играть и радовать болельщиков. Команда с очень большой историей. Только что разговаривал с руководителем КХЛ, все одинаково понимаем ситуацию. Хоккейный клуб продолжает играть в КХЛ. С Александром Зинуровичем Шамсутдиновым (председателем совета директоров “Полипласта” — прим. ред.), нашим партнером — компанией “Полипласт” — сегодня была встреча. Коллеги не просто подтверждают, а гарантируют ритмичное продолжение финансирования клуба. Область тоже подключается», — сказал Федорищев.
«Лада» вернулась в КХЛ в 2023 году после пятилетнего отсутствия. Минувший регулярный чемпионат тольяттинцы завершили на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции и не сумели выйти в плей-офф. В последние два сезона сообщалось о задержках выплаты зарплат в клубе.