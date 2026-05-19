Глава «Полипласта» подтвердил участие «Лады» в следующем сезоне КХЛ

Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов подтвердил, что «Лада» продолжит выступление в FONBET КХЛ в следующем сезоне.
Заявление руководителя опубликовано в соцсетях «Лады».
«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и терпение. Мы понимаем, что этот сезон оказался непростым и не все ожидания были оправданы. Тем не менее, совместно с клубом и Правительством Самарской области мы настроены на продолжение развития хоккея в регионе», — сказал Шамсутдинов.
По словам главы «Полипласта», клуб намерен приложить все усилия, чтобы команда добилась более успешных результатов в следующем сезоне.
«Мы приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне команда порадовала болельщиков новыми победами», — добавил Шамсутдинов.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможных финансовых проблемах клуба и неопределенности относительно будущего «Лады» в КХЛ.