КХЛ отчиталась о рекордной за 18 лет посещаемости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обновила рекорд по посещаемости матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В текущем сезоне матчи лиги посетили 6 560 375 зрителей, из которых 5 874 018 пришлось на 748 матчей регулярного чемпионата (в среднем — 7 853 человека). Все три показателя стали рекордными за всю 18-летнюю историю КХЛ, превзойдя аналогичные показатели в сезоне-2024/25.

Матчи Кубка Гагарина посетили 686 357 зрителей (в среднем — 9 151 человек). По средней посещаемости текущий плей-офф является третьим в истории лиги, уступая двум предыдущим розыгрышам Кубка Гагарина: в 2024 году на решающие матчи сезона в среднем приходило 9 396 зрителей, в 2025 году — 9 614 зрителей.

На данный момент в плей-офф сыграно 75 матчей из 77 возможных, что является худшим показателем за последние три сезона. Три серии Кубка Гагарина закончились со счетом 4−0, еще девять — со счетом 4−1 и лишь одна серия дошла до решающей седьмой игры.

В финале Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» ведет у казанского «Ак Барса» — 3−2. Шестой матч серии пройдет в Казани в четверг, 21 мая. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.