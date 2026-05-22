Фетисов призвал защитить клубы от отъезда игроков в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что российский хоккей до сих пор не защищен от отъезда молодых игроков в клубы НХЛ. Такое мнение он высказал ТАСС.
Ранее агент 20-летнего защитника «Торпедо» Антона Силаева Алексей Дементьев сообщил, что хоккеист с высокой долей вероятности подпишет контракт с «Нью-Джерси».
«Меня удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования с НХЛ нет, что мы предлагали в свое время — защитить права наших игроков до определенного возраста, чтобы они могли, как Кирилл Капризов в возрасте 23 лет, поехать в Америку», — сказал Фетисов.
«До сих пор мы не можем защитить права и клубов, и болельщиков, следящих за молодыми талантами в нашей стране», — добавил он.
Единственным документом, который регулировал отношения между НХЛ и КХЛ, был меморандум о взаимопонимании контрактов. В нем прописывалось, что обе стороны уважают контрактные соглашения игроков с клубами.
Меморандум действовал с 2010 года. В 2023 году заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что соглашение больше не действует.