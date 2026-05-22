Рафик Якубов вернулся в «Ладу» спортивным директором

Рафик Якубов назначен спортивным директором тольяттинской «Лады». Ранее функционер уже работал в клубе с 2023 по 2025 год, сообщает официальный сайт команды.
Во время игровой карьеры Якубов также был связан с «Ладой». Он выступал за тольяттинский клуб с 1992 по 1995 год.
В составе «Лады» Якубов выиграл Кубок Межнациональной хоккейной лиги и стал чемпионом России в 1994 году.
После завершения карьеры он работал функционером в системе СКА, занимал должность генерального менеджера казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика».
В сезоне-2025/26 Якубов был спортивным директором московского «Динамо». Теперь специалист вернулся в тольяттинский клуб.