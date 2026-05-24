Хет-трик Емельянова принес «Локо» рекордный титул в МХЛ

Итоговый счет в серии составил 4−2 в пользу «Локо». Как уточняется, команда завоевала трофей в четвертый раз в своей истории, что является рекордным показателем. Предыдущие победы «Локо» в Кубке Харламова были одержаны в 2016, 2018 и 2019 годах. «Спартак», в свою очередь, является двукратным обладателем кубка: красно-белые выигрывали плей-офф МХЛ в 2014 и 2025 годах.