Хет-трик Емельянова принес «Локо» рекордный титул в МХЛ

Ярославский «Локо» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 5:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча состоялась в Москве. По итогам игры «Локо» завоевал Кубок Харламова.
Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Кирилл Емельянов (на 3, 50 и 55-й минутах), Степан Мешков (на 26-й) и Максим Масленицин (на 48-й).
Итоговый счет в серии составил 4−2 в пользу «Локо». Как уточняется, команда завоевала трофей в четвертый раз в своей истории, что является рекордным показателем. Предыдущие победы «Локо» в Кубке Харламова были одержаны в 2016, 2018 и 2019 годах. «Спартак», в свою очередь, является двукратным обладателем кубка: красно-белые выигрывали плей-офф МХЛ в 2014 и 2025 годах.
Ранее ярославский «Локомотив», в систему которого входит «Локо», стал обладателем Кубка Гагарина. Таким образом, впервые в истории команды одной системы выиграли плей-офф КХЛ и МХЛ в один год.