Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Великобритания
0
:
Латвия
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
22.00
П2
1.00
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Дания
2
:
Италия
1
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.60
П2
16.50
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
42.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словакия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
13.50
X
10.00
П2
1.20
Хоккей. НХЛ
25.05
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.32
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Хет-трик Емельянова принес «Локо» рекордный титул в МХЛ

Ярославский «Локо» одержал разгромную победу над московским «Спартаком» в шестом матче финала МХЛ со счетом 5:0. Команда завоевала Кубок Харламова в четвертый раз, что стало рекордным показателем в истории лиги. Кирилл Емельянов оформил хет-трик.

Источник: Молодежная хоккейная лига

Ярославский «Локо» одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 5:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Олимпбет — Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Встреча состоялась в Москве. По итогам игры «Локо» завоевал Кубок Харламова.

Авторами заброшенных шайб в составе победителей стали Кирилл Емельянов (на 3, 50 и 55-й минутах), Степан Мешков (на 26-й) и Максим Масленицин (на 48-й).

Итоговый счет в серии составил 4−2 в пользу «Локо». Как уточняется, команда завоевала трофей в четвертый раз в своей истории, что является рекордным показателем. Предыдущие победы «Локо» в Кубке Харламова были одержаны в 2016, 2018 и 2019 годах. «Спартак», в свою очередь, является двукратным обладателем кубка: красно-белые выигрывали плей-офф МХЛ в 2014 и 2025 годах.

Ранее ярославский «Локомотив», в систему которого входит «Локо», стал обладателем Кубка Гагарина. Таким образом, впервые в истории команды одной системы выиграли плей-офф КХЛ и МХЛ в один год.