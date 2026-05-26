«Адмирал» продлил Завгороднего после лучшего сезона

Нападающий Дмитрий Завгородний подписал новый контракт с «Адмиралом». Соглашение носит односторонний характер и рассчитано до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба владивостокского клуба.
Прошлый сезон стал для Завгороднего лучшим в карьере. Форвард провел 67 матчей и набрал 32 очка — забросил 16 шайб и отдал 16 результативных передач.
По итогам сезона Завгородний стал вторым снайпером «Адмирала» и четвертым бомбардиром команды. В среднем нападающий проводил на льду по 16 минут за матч.
Показатель полезности хоккеиста составил «-2». Кроме того, Завгородний вошел в число лидеров КХЛ по количеству шайб, заброшенных в меньшинстве.
Новый контракт позволит «Адмиралу» сохранить одного из заметных игроков атаки перед следующим сезоном КХЛ.