Ротенберг выбрал Радулова MVP сезона КХЛ

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг назвал лучших игроков завершившегося сезона КХЛ. По его мнению, самым ценным хоккеистом стал нападающий «Локомотива» Александр Радулов, сообщает «Матч ТВ».
«Лучший тренер — это Боб Хартли. Лучший новичок — однозначно Александр Жаровский. Лучший защитник — Никита Лямкин. Лучший вратарь — Даниил Исаев. Лучший форвард — Александр Радулов. Самый ценный игрок (MVP) — тоже Александр Радулов», — сказал Ротенберг.
«Локомотив» завершил сезон победой в Кубке Гагарина. Ярославская команда в финальной серии обыграла казанский «Ак Барс» со счетом 4−2.
Для «Локомотива» этот трофей стал вторым подряд.
Традиционная церемония закрытия сезона КХЛ пройдет в четверг в Барвихе. На ней будут вручены индивидуальные призы по итогам чемпионата.
Радулов в прошедшем сезоне был одним из лидеров «Локомотива» и помог команде сохранить чемпионский статус после смены главного тренера.