Лучший бомбардир «Трактора» летом перейдет в «Авангард»

В минувшем сезоне 32-летний канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора», набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него пять сыгранных матчей, в которых он забил три шайбы и отдал одну передачу.
«Предлагаю дождаться первого числа, чтобы в рамках регламента было правильно и чтобы коллеги не писали писем в лигу, что у Джошуа действующий контракт. Дождемся июня. Это игрок высокого уровня в КХЛ как минимум. При определенных настройках он может играть и в плей-офф, тем более он уже выигрывал АХЛ. Он играл с Лажуа, Потуральски, Пономаревым. Такой хоккеист точно свое последнее слово не сказал. Есть много нюансов: клубная атмосфера, тренер. Всегда есть риски, но человек установил рекорд КХЛ сезон назад и его боготворили болельщики», — сказал Сопин.
Джошуа Ливо выступает в КХЛ с 2023 года. Первые два года он отыграл за «Салават Юлаев», где в сезоне-2024/25 установил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат — 49 в 62 матчах. В августе 2025 года он расторг контракт с уфимским клубом и стал игроком челябинского «Трактора».
«Авангард» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф «ястребы» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии уступили будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву».