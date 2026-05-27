Лучший бомбардир «Трактора» летом перейдет в «Авангард»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью на YouTube-канале «Роман с Хоккеем» подтвердил, что нападающий «Трактора» Джошуа Ливо продолжит карьеру в омском клубе.

В минувшем сезоне 32-летний канадец стал лучшим снайпером и бомбардиром «Трактора», набрав 65 (26+39) очков за 62 игры. В Кубке Гагарина у него пять сыгранных матчей, в которых он забил три шайбы и отдал одну передачу.

«Предлагаю дождаться первого числа, чтобы в рамках регламента было правильно и чтобы коллеги не писали писем в лигу, что у Джошуа действующий контракт. Дождемся июня. Это игрок высокого уровня в КХЛ как минимум. При определенных настройках он может играть и в плей-офф, тем более он уже выигрывал АХЛ. Он играл с Лажуа, Потуральски, Пономаревым. Такой хоккеист точно свое последнее слово не сказал. Есть много нюансов: клубная атмосфера, тренер. Всегда есть риски, но человек установил рекорд КХЛ сезон назад и его боготворили болельщики», — сказал Сопин.

Джошуа Ливо выступает в КХЛ с 2023 года. Первые два года он отыграл за «Салават Юлаев», где в сезоне-2024/25 установил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за регулярный чемпионат — 49 в 62 матчах. В августе 2025 года он расторг контракт с уфимским клубом и стал игроком челябинского «Трактора».

«Авангард» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф «ястребы» дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где в семиматчевой серии уступили будущему чемпиону — ярославскому «Локомотиву».