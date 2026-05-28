Аймурзин заработает 150 млн рублей по новому контракту

Стали известны финансовые условия нового контракта нападающего Данила Аймурзина с «Северсталью». Об этом сообщил журналист Артур Хайруллин в своем Telegram-канале.
Ранее 24-летний форвард подписал с череповецким клубом новое соглашение сроком на два года.
По информации источника, Аймурзин будет зарабатывать по 75 миллионов рублей за сезон. Общая сумма контракта составит 150 миллионов рублей.
Также сообщается, что после 1 июня хоккеиста могут обменять в СКА. В обратном направлении «Северсталь» может получить 19-летнего защитника Максима Гусева, 19-летнего нападающего Егора Графа и денежную компенсацию в размере 100 миллионов рублей.
В минувшем сезоне FONBET КХЛ Аймурзин набрал 43 очка — 14 голов и 29 передач — в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард записал на свой счет три очка в пяти играх.