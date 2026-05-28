Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швейцария
:
Швеция
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Норвегия
:
Латвия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2

Регулярный чемпионат следующего сезона КХЛ стартует 5 сентября

Матча Кубка Открытия не будет по решению КХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига объявила даты проведения сезона-2026/27. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября, сообщает пресс-служба турнира.

В первый игровой день состоятся сразу несколько матчей. Ранее сезон открывался только одной встречей — матчем за Кубок открытия между обладателем Кубка Гагарина и финалистом прошлого розыгрыша.

Регулярный чемпионат завершится 20 марта 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Старт плей-офф запланирован на 23 марта. Отметим также, что КХЛ в этот раз отменила матч Кубка Открытия, который ранее проводился между финалистами прошедшего сезона в первый день нового чемпионата.

Минувший сезон завершился 21 мая 2026 года, чемпионом стал «Локомотив» со счетом 3:2. Это второй подряд для «Локомотива» Кубок Гагарина. Ранее в финале ярославцы обыграли челябинский «Трактор».