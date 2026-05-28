Регулярный чемпионат следующего сезона КХЛ стартует 5 сентября

Континентальная хоккейная лига объявила даты проведения сезона-2026/27. Регулярный чемпионат стартует 5 сентября, сообщает пресс-служба турнира.
В первый игровой день состоятся сразу несколько матчей. Ранее сезон открывался только одной встречей — матчем за Кубок открытия между обладателем Кубка Гагарина и финалистом прошлого розыгрыша.
Регулярный чемпионат завершится 20 марта 2027 года. Каждая команда проведет по 68 матчей. Старт плей-офф запланирован на 23 марта. Отметим также, что КХЛ в этот раз отменила матч Кубка Открытия, который ранее проводился между финалистами прошедшего сезона в первый день нового чемпионата.
Минувший сезон завершился 21 мая 2026 года, чемпионом стал «Локомотив» со счетом 3:2. Это второй подряд для «Локомотива» Кубок Гагарина. Ранее в финале ярославцы обыграли челябинский «Трактор».