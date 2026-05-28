КХЛ не будет разыгрывать Кубок открытия со следующего сезона

Континентальная хоккейная лига со следующего сезона откажется от проведения матча за Кубок открытия. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
Ранее игра за Кубок открытия проходила в первый день регулярного чемпионата. С сезона-2022/23 в ней встречались финалисты Кубка Гагарина. До этого на протяжении шести лет сезон открывали действующий обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата прошлого сезона.
«Разрабатываем, как вы знаете, новую стратегию, которую перед сезоном планируем вынести на совет директоров. Из новшеств обсудили календарь, который стартует 5 сентября. Кубка открытия не будет, в этот день сыграют несколько игр. До 10 июня планируем представить, направить в клубы», — сказал Морозов.
«Статусным не все его [Кубок открытия] считают, игроки даже с ним не фотографируются. Все готовятся к Кубку Гагарина, не всегда победители Кубка открытия заслуженно побеждают. И люди скучают по хоккею, поэтому лучше проводить в субботу несколько матчей. Приз переходящий, поэтому останется в офисе КХЛ, в дальнейшем он будет в музее лиги», — добавил президент КХЛ.