КХЛ не будет разыгрывать Кубок открытия со следующего сезона

«Статусным не все его [Кубок открытия] считают, игроки даже с ним не фотографируются. Все готовятся к Кубку Гагарина, не всегда победители Кубка открытия заслуженно побеждают. И люди скучают по хоккею, поэтому лучше проводить в субботу несколько матчей. Приз переходящий, поэтому останется в офисе КХЛ, в дальнейшем он будет в музее лиги», — добавил президент КХЛ.