Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Швейцария
:
Швеция
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Норвегия
:
Латвия
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Каролина
4
П1
X
П2

КХЛ не будет разыгрывать Кубок открытия со следующего сезона

Старт сезона 2026/2027 состоится 5 сентября.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Континентальная хоккейная лига со следующего сезона откажется от проведения матча за Кубок открытия. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Ранее игра за Кубок открытия проходила в первый день регулярного чемпионата. С сезона-2022/23 в ней встречались финалисты Кубка Гагарина. До этого на протяжении шести лет сезон открывали действующий обладатель Кубка Гагарина и победитель регулярного чемпионата прошлого сезона.

«Разрабатываем, как вы знаете, новую стратегию, которую перед сезоном планируем вынести на совет директоров. Из новшеств обсудили календарь, который стартует 5 сентября. Кубка открытия не будет, в этот день сыграют несколько игр. До 10 июня планируем представить, направить в клубы», — сказал Морозов.

«Статусным не все его [Кубок открытия] считают, игроки даже с ним не фотографируются. Все готовятся к Кубку Гагарина, не всегда победители Кубка открытия заслуженно побеждают. И люди скучают по хоккею, поэтому лучше проводить в субботу несколько матчей. Приз переходящий, поэтому останется в офисе КХЛ, в дальнейшем он будет в музее лиги», — добавил президент КХЛ.