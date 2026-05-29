В КХЛ рассказали об изменениях в правилах игры на следующий сезон

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал журналистам о поправках в правилах Фонбет КХЛ, которые вступят в силу в следующем сезоне. Изменения затронут игру рукой, задержку шайбы и задержку игры.

Сезон-2026/27 стартует 5 сентября.

«По изменениям в правилах было 12 предложений, из которых клубы поддержали 6. Департамент судейства дополнительно опубликует их — они затрагивают правила паса рукой, задержки игры, задержки шайбы рукой, можно будет поднимать шлем, надевать и продолжать игру. Из важного — при судейском просмотре на предмет пересечения шайбой линии ворот центр видеоанализа сразу будет оценивать воздействие на вратаря. Были случаи, когда гол засчитывали, тренер брал запрос, и потом его отменяли, теперь мы избежим этого», — сказал Морозов.