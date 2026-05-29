Перед «Матчем года» Сергачёв наслаждается столичным кофе, Панарин посетил малую родину, а Овечкин собрал большую семью в Москве

Прогулялись, сходили в пару наших любимых ресторанов. Первый — это наша любимая кофейня, где мне очень нравится сервис: быстро приносят заказ, и ты всегда знаешь, что получишь, без неприятных сюрпризов. Считаю ли я себя кофеманом? Да, можно и так сказать: мне очень нравится хороший кофе. Обычно всегда заказываю американо с молоком, либо эспрессо. Есть у нас и еще один любимый с женой ресторан — с него открывается один из лучших панорамных видов на исторический центр столицы. Но до него в это раз мы еще пока не дошли".