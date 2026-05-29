Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
30.05
Каролина
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.50
П2
4.20
Хоккей. Чемпионат мира
30.05
Швейцария
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.50
П2
14.25
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Чехия
1
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
П1
X
П2

Перед «Матчем года» Сергачёв наслаждается столичным кофе, Панарин посетил малую родину, а Овечкин собрал большую семью в Москве

25 июля 2026 в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» пройдет главное спортивное событие этого лета — «Матч года. Все звёзды хоккея».

Источник: Reuters

В Россию уже приехали организаторы «Матча года» — хоккеисты Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачёв и рассказали, что первым делом они сделали, как только оказались на родине после завершения игрового сезона за океаном.

Александр Овечкин (российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз»): «Сейчас, как только прилетел в Москву, первым делом поехал к отцу на кладбище. И еще у нас есть одна семейная традиция: каждый раз, как только мы оказываемся с семьей в Москве, мы идем все вместе в один и тот же ресторан. Но его названия я называть не буду (улыбается). Проводим время все вместе — с семьей, детьми, родственниками и нашими друзьями».

Михаил Сергачёв (российский защитник клуба «Юта Маммот»): «Мы с семьей прилетели в Москву и сразу же пошли гулять. Это для нас “обязательная программа”, так как мы живём в центре.

Прогулялись, сходили в пару наших любимых ресторанов. Первый — это наша любимая кофейня, где мне очень нравится сервис: быстро приносят заказ, и ты всегда знаешь, что получишь, без неприятных сюрпризов. Считаю ли я себя кофеманом? Да, можно и так сказать: мне очень нравится хороший кофе. Обычно всегда заказываю американо с молоком, либо эспрессо. Есть у нас и еще один любимый с женой ресторан — с него открывается один из лучших панорамных видов на исторический центр столицы. Но до него в это раз мы еще пока не дошли".

Артемий Панарин (российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз»): "Я всегда обычно сразу еду в свой родной город Коркино. В этот раз я отправился на малую родину спустя пару дней по прилету в Москву. Обычно провожу некоторое время там, а потом вновь возвращаюсь в столицу.

Встречаюсь с друзьями. В этом году мы с семьей поменяли место жительства в России — перебрались из Питера в Москву. Но пока, правда, не обжились, и какой-то, так скажем, рутины у нас еще в Москве не появилось".

В этом году «Матч года» проводится в третий раз и впервые пройдет в Санкт-Петербурге. В 2024 и 2025 годах игра проходила в Москве.

«Матч года» проводится с благотворительной целью. Средства, полученные благодаря пожертвованиям партнеров мероприятия и от продажи билетов на две предыдущие игры (10 млн. рублей и 30 млн рублей, соответственно), были направлены на реабилитацию и поддержку детей, взрослых с ДЦП, а также другими двигательными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше