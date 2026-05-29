Перед «Матчем года» Сергачёв наслаждается столичным кофе, Панарин посетил малую родину, а Овечкин собрал большую семью в Москве

В Россию уже приехали организаторы «Матча года» — хоккеисты Александр Овечкин, Артемий Панарин и Михаил Сергачёв и рассказали, что первым делом они сделали, как только оказались на родине после завершения игрового сезона за океаном.
Александр Овечкин (российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз»): «Сейчас, как только прилетел в Москву, первым делом поехал к отцу на кладбище. И еще у нас есть одна семейная традиция: каждый раз, как только мы оказываемся с семьей в Москве, мы идем все вместе в один и тот же ресторан. Но его названия я называть не буду (улыбается). Проводим время все вместе — с семьей, детьми, родственниками и нашими друзьями».
Михаил Сергачёв (российский защитник клуба «Юта Маммот»): «Мы с семьей прилетели в Москву и сразу же пошли гулять. Это для нас “обязательная программа”, так как мы живём в центре.
Прогулялись, сходили в пару наших любимых ресторанов. Первый — это наша любимая кофейня, где мне очень нравится сервис: быстро приносят заказ, и ты всегда знаешь, что получишь, без неприятных сюрпризов. Считаю ли я себя кофеманом? Да, можно и так сказать: мне очень нравится хороший кофе. Обычно всегда заказываю американо с молоком, либо эспрессо. Есть у нас и еще один любимый с женой ресторан — с него открывается один из лучших панорамных видов на исторический центр столицы. Но до него в это раз мы еще пока не дошли".
Артемий Панарин (российский нападающий клуба «Лос-Анджелес Кингз»): "Я всегда обычно сразу еду в свой родной город Коркино. В этот раз я отправился на малую родину спустя пару дней по прилету в Москву. Обычно провожу некоторое время там, а потом вновь возвращаюсь в столицу.
Встречаюсь с друзьями. В этом году мы с семьей поменяли место жительства в России — перебрались из Питера в Москву. Но пока, правда, не обжились, и какой-то, так скажем, рутины у нас еще в Москве не появилось".
В этом году «Матч года» проводится в третий раз и впервые пройдет в Санкт-Петербурге. В 2024 и 2025 годах игра проходила в Москве.
«Матч года» проводится с благотворительной целью. Средства, полученные благодаря пожертвованиям партнеров мероприятия и от продажи билетов на две предыдущие игры (10 млн. рублей и 30 млн рублей, соответственно), были направлены на реабилитацию и поддержку детей, взрослых с ДЦП, а также другими двигательными нарушениями и ограниченными возможностями здоровья.