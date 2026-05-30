«Сочи» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Гуськовым

ХК «Сочи» объявил о продлении контракта с нападающим Матвеем Гуськовым. Новое соглашение рассчитано на один год.
В минувшем сезоне Гуськов стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды. В 50 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 32 очка, забросив 10 шайб и отдав 22 результативные передачи.
«Гуськов провел яркий сезон в нашей команде, став одним из лидеров. Переговоры прошли без трудностей, Матвей хотел остаться у нас, поэтому быстро договорились», — заявил заместитель генерального директора по спортивным операциям клуба Вадим Покотило.
По словам руководителя, хоккеист обладает большим потенциалом и способен добиться дальнейшего прогресса в ближайшие годы.
«Гуськов — молодой, талантливый форвард, который еще сильнее может раскрыть свой потенциал в ближайшее время», — отметил Покотило.
Матвей Гуськов выступает за «Сочи» с 2024 года и является одним из лидеров атакующей линии команды.