Хоккей. Чемпионат мира
21:00
Канада
:
Финляндия
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
4
:
США
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
2
:
Латвия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
3
:
Швеция
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
«Сочи» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды Гуськовым

Нападающий Матвей Гуськов продолжит выступать за клуб еще один сезон.

Источник: РИА "Новости"

ХК «Сочи» объявил о продлении контракта с нападающим Матвеем Гуськовым. Новое соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Гуськов стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды. В 50 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 32 очка, забросив 10 шайб и отдав 22 результативные передачи.

«Гуськов провел яркий сезон в нашей команде, став одним из лидеров. Переговоры прошли без трудностей, Матвей хотел остаться у нас, поэтому быстро договорились», — заявил заместитель генерального директора по спортивным операциям клуба Вадим Покотило.

По словам руководителя, хоккеист обладает большим потенциалом и способен добиться дальнейшего прогресса в ближайшие годы.

«Гуськов — молодой, талантливый форвард, который еще сильнее может раскрыть свой потенциал в ближайшее время», — отметил Покотило.

Матвей Гуськов выступает за «Сочи» с 2024 года и является одним из лидеров атакующей линии команды.