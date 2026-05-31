Гиздатуллин покинул «Амур» после десяти сезонов

Хабаровский клуб поблагодарил Артура Гиздатуллина, Евгения Свечникова, Ивана Мищенко и Виктора Антипина за игру.

Источник: РИА "Новости"

Хабаровский «Амур» объявил об уходе четырех хоккеистов, сообщается в официальном сообществе клуба во «ВКонтакте».

Команду покидают нападающие Евгений Свечников и Артур Гиздатуллин, а также защитники Иван Мищенко и Виктор Антипин.

В клубе отдельно отметили, что путь игроков в «Амуре» был разным по продолжительности — от десяти сезонов Гиздатуллина до нескольких месяцев Антипина.

«Парни, наш совместный путь был ярким и насыщенным на события. От 10 сезонов Артура Гиздатуллина до нескольких месяцев Виктора Антипина», — говорится в сообщении клуба.

«Амур» поблагодарил хоккеистов за работу и эмоции, а также пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

«Мы благодарны вам за добросовестную работу и эмоции, но хоккейная жизнь не стоит на месте. Спасибо, и до новых встреч!» — отмечается в публикации.

Хабаровский клуб выступает в Восточной конференции КХЛ. В межсезонье «Амур» продолжает работу над составом перед новым чемпионатом.