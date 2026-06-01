34-летний воспитанник СКА стал генеральным менеджером «Амура»

Точицкий является воспитанником СКА. Он провел 431 матч в КХЛ за «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сибирь», «Югру», «Автомобилист», СКА и «Сочи», в которых набрал 129 (43+86) очков. В 2024 году Точицкий завершил игровую карьеру в чемпионате Словакии.