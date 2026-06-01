34-летний воспитанник СКА стал генеральным менеджером «Амура»

Хабаровский «Амур» объявил о назначении Никиты Точицкого на пост генерального менеджера.

34-летний функционер сменил на этом посту Олега Филимонова, который занял должность генерального менеджера «тигров» в апреле 2025 года. Заместителем Точицкого назначен бывший нападающий команды Дмитрий Лугин. Филимонову предложена работа в структуре клуба.

В прошлом сезоне Точицкий занимал должность генерального менеджера «Амурских тигров» в МХЛ. Также на протяжении двух последних сезонов он был заместителем генменеджера «Амура».

Точицкий является воспитанником СКА. Он провел 431 матч в КХЛ за «Витязь», «Атлант», «Торпедо», «Сибирь», «Югру», «Автомобилист», СКА и «Сочи», в которых набрал 129 (43+86) очков. В 2024 году Точицкий завершил игровую карьеру в чемпионате Словакии.

Также пресс-служба «Амура» объявила о том, что Александр Андриевский продолжит работу в качестве главного тренера «тигров». Его тренерский штаб пополнит Павел Десятников, который в прошлом сезоне был главным тренером тольяттинской «Лады».

Минувший сезон «Амур» завершил на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, отстав от зоны плей-офф на девять очков. Хабаровский клуб не выходил в плей-офф на протяжении двух последних сезонов.