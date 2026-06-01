Хоккей. НХЛ
03.06
Каролина
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Монреаль
1
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо»

Минское «Динамо» официально объявило об уходе Дмитрия Квартальнова с поста главного тренера команды.

Источник: https://hockey.by

60-летний российский специалист возглавлял «зубров» с апреля 2023 года, параллельно работая главным тренером сборной Беларуси.

«Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. “Динамо-Минск” благодарит Дмитрия Вячеславовича за трехлетний цикл работы и желает удачи в дальнейшей тренерской работе», — сказано в сообщении клуба.

Под руководством Квартальнова минское «Динамо» добилось лучшего результата в своей истории, дважды добравшись до второго раунда Кубка Гагарина. В сезоне-2024/25 «зубры» уступили челябинскому «Трактору» (1−4), а в сезоне-2025/26 — казанскому «Ак Барсу» (0−4). За три года «Динамо» вместе с Квартальновым провело 215 матчей, в которых одержало 109 побед.

Ранее сообщалось, что Квартальнов во второй раз возглавит ярославский «Локомотив», в котором он работал с 2017 по 2019 год. Об уходе специалиста из сборной Беларуси пока не сообщается.