Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо»

Под руководством Квартальнова минское «Динамо» добилось лучшего результата в своей истории, дважды добравшись до второго раунда Кубка Гагарина. В сезоне-2024/25 «зубры» уступили челябинскому «Трактору» (1−4), а в сезоне-2025/26 — казанскому «Ак Барсу» (0−4). За три года «Динамо» вместе с Квартальновым провело 215 матчей, в которых одержало 109 побед.