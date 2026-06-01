Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо»

60-летний российский специалист возглавлял «зубров» с апреля 2023 года, параллельно работая главным тренером сборной Беларуси.
«Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт. “Динамо-Минск” благодарит Дмитрия Вячеславовича за трехлетний цикл работы и желает удачи в дальнейшей тренерской работе», — сказано в сообщении клуба.
Под руководством Квартальнова минское «Динамо» добилось лучшего результата в своей истории, дважды добравшись до второго раунда Кубка Гагарина. В сезоне-2024/25 «зубры» уступили челябинскому «Трактору» (1−4), а в сезоне-2025/26 — казанскому «Ак Барсу» (0−4). За три года «Динамо» вместе с Квартальновым провело 215 матчей, в которых одержало 109 побед.
Ранее сообщалось, что Квартальнов во второй раз возглавит ярославский «Локомотив», в котором он работал с 2017 по 2019 год. Об уходе специалиста из сборной Беларуси пока не сообщается.