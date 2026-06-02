Стала известна зарплата Квартальнова в «Локомотиве»

Накануне Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо» и официально возглавил «Локомотив», который он уже ранее тренировал в период с 2017 по 2019 год. Под его руководством «железнодорожники» дважды доходили до второго раунда плей-офф, где оба раза проигрывали СКА с одинаковым счетом — 1−4.