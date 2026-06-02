Стала известна зарплата Квартальнова в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов будет зарабатывать около 80 млн рублей за сезон. Об этом сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, «Локомотив» также вел переговоры с бывшим главным тренером сборной Швейцарии Патриком Фишером, однако он хотел зарабатывать вдвое больше — около 160 млн рублей в год. Из-за высоких запросов швейцарца руководство «Локомотива» сделало выбор в пользу Квартальнова.

Накануне Квартальнов покинул пост главного тренера минского «Динамо» и официально возглавил «Локомотив», который он уже ранее тренировал в период с 2017 по 2019 год. Под его руководством «железнодорожники» дважды доходили до второго раунда плей-офф, где оба раза проигрывали СКА с одинаковым счетом — 1−4.

«Локомотив» выиграл два последних Кубка Гагарина подряд. Первый титул был выигран с Игорем Никитиным, который после победы перешел в ЦСКА, второй — с Бобом Хартли, который объявил о завершении тренерской карьеры.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.