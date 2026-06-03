«Автомобилист» заключил контракт с обладателем Кубка Гагарина Слепышевым

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий Антон Слепышев, заключил контракт с екатеринбургским клубом «Автомобилист». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Соглашение с хоккеистом действует до 31 мая 2027 года. Ранее стало известно, что Слепышев покинул московское «Динамо», за которое выступал с 2024 года. За прошлый сезон он набрал 27 (9+18) очков в 62 матчах.
32-летний игрок в дебютном сезоне с «Динамо» стал бронзовым призёром Фонбет-КХЛ. С 2018 года он выступал за московский ЦСКА, с которым трижды завоёвывал Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023).
На драфте НХЛ Слепышев был выбран под 88-м номером клубом «Эдмонтон». В составе сборной России форвард стал серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года.