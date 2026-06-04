Матч звезд КХЛ впервые за девять лет пройдет не в России

«Спустя 17 лет Матч звезд КХЛ возвращается в Минск — в последние годы город и вся страна влюбились в хоккей, и сейчас Беларусь переживает настоящий хоккейный бум. Белорусские болельщики своим интересом к хоккею и яркой поддержкой команды заслужили такой большой праздник, как Матч звезд КХЛ. Слова благодарности руководству Белоруссии и минского “Динамо” за заинтересованность в проведении мероприятия и желание организовать его на самом высоком уровне — ждем всех болельщиков в Минске в феврале 2027 года», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.