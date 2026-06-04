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Матч звезд КХЛ впервые за девять лет пройдет не в России

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила, что Матч звезд в сезоне-2026/27 пройдет в Минске.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Звездный уикенд пройдет с 6 по 7 февраля на льду 15-тысячной «Минск-Арены».

«Спустя 17 лет Матч звезд КХЛ возвращается в Минск — в последние годы город и вся страна влюбились в хоккей, и сейчас Беларусь переживает настоящий хоккейный бум. Белорусские болельщики своим интересом к хоккею и яркой поддержкой команды заслужили такой большой праздник, как Матч звезд КХЛ. Слова благодарности руководству Белоруссии и минского “Динамо” за заинтересованность в проведении мероприятия и желание организовать его на самом высоком уровне — ждем всех болельщиков в Минске в феврале 2027 года», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Таким образом, впервые с 2018 года Матч звезд КХЛ пройдет не в России — тогда звездный уикенд проходил в Астане.

В этом году Матч звезд проходил в Екатеринбурге на льду «УГМК-Арены».