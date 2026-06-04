Лучший снайпер и бомбардир СКА перешел в ЦСКА

Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на три года — до конца сезона-2028/29.
Хайруллин перешел в СКА в мае 2022 года из нижнекамского «Нефтехимика». За четыре года он провел за петербургский клуб 269 матчей, в которых набрал 220 (94+126) очков.
В прошлом сезоне Хайруллин стал лучшим снайпером и бомбардиром СКА, набрав 52 (19+33) очка в 72 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата Хайруллина в ЦСКА составит около 80 млн рублей за сезон. За прошлый сезон в СКА он заработал 55 млн рублей.
В минувшем сезоне ЦСКА дошел до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступил омскому «Авангарду» (1−4). В первом раунде «армейцы» оказались сильнее СКА (4−1).
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.