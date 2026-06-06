СКА забрал капитана «Металлурга» в крупном обмене

СКА объявил о переходе защитника Алексея Маклюкова из магнитогорского «Металлурга», сообщается на сайте петербургского клуба.
Обмен также подтвердили в КХЛ. Маклюков продолжит карьеру в СКА, а «Металлург» получил вратаря Егора Заврагина и защитника Егора Зеленова.
Маклюков в прошлом сезоне был капитаном магнитогорской команды. В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 защитник набрал 17 очков — 4 гола и 13 результативных передач — в 62 матчах. В плей-офф он провел 12 игр.
32-летний хоккеист выступал за «Металлург» с 2021 года. В составе магнитогорского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в 2024 году.
Заврагин ранее находился в системе СКА. По данным СМИ, контракты Маклюкова и Заврагина действуют до мая 2027 года, а Зеленов имеет статус ограниченно свободного агента.
Для СКА этот обмен стал одним из заметных кадровых решений межсезонья. Петербургский клуб усилил линию обороны опытным защитником, который в последние годы играл важную роль в «Металлурге».