Канадец Тирни вернулся в минское «Динамо»

— Привет всем болельщикам «Динамо». Это Крис Тирни. Очень рад вернуться и быть частью этой большой семьи. Уже не терпится приступить к работе. Скоро увидимся! — сказал Тирни в видео, опубликованном на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».