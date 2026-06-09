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Канадец Тирни вернулся в минское «Динамо»

Канадский форвард Кристофер Тирни подписал контракт с минским «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: sport5.by

Соглашение 31-летнего нападающего рассчитано на два сезона.

— Привет всем болельщикам «Динамо». Это Крис Тирни. Очень рад вернуться и быть частью этой большой семьи. Уже не терпится приступить к работе. Скоро увидимся! — сказал Тирни в видео, опубликованном на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Тирни выступал в составе минского «Динамо» в сезоне-2024/25. Нападающий провел в составе клуба 71 матч и набрал 28 очков (12 голов + 16 передач) при коэффициенте полезности «+7».

Минувший сезон форвард провел в составе швейцарского клуба «Амбри-Пиотта», где принял участие в 44 встречах и набрал 19 баллов (7+12).

Крис Тирни выступал в НХЛ. Он играл за «Сан-Хосе Шаркс», «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз». Всего в его активе 649 матчей и 248 очков (80+168).


1 июня пост главного тренера минского «Динамо» покинул Дмитрий Квартальнов. Под его руководством минское «Динамо» добилось лучшего результата в своей истории, дважды добравшись до второго раунда Кубка Гагарина.