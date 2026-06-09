Лучший бомбардир в истории КХЛ перешел в «Салават Юлаев»

Контракт с 39-летним россиянином рассчитан на один год. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Шипачева составил 30 миллионов рублей. Также в контракте предусмотрен бонус в размере пяти миллионов рублей за определенное количество результативных действий.