Лучший бомбардир в истории КХЛ перешел в «Салават Юлаев»

Контракт с 39-летним россиянином рассчитан на один год. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Шипачева составил 30 миллионов рублей. Также в контракте предусмотрен бонус в размере пяти миллионов рублей за определенное количество результативных действий.
Последние два сезона Шипачев провел в минском «Динамо». В прошлом сезоне он провел за «зубров» 72 матча, в которых набрал 47 (16+31) очков.
Ранее Шипачев также выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс». С петербургским клубом он дважды выигрывал Кубок Гагарина (2015, 2017). Также он выигрывал чемпионат мира (2014) и Олимпийские игры (2018) в составе сборной России.
В сезоне-2024/25 Шипачев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в КХЛ. На данный момент ему принадлежат рекорды лиги по очкам (1027), результативным передачам (706) и сыгранным матчам (1134).
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.