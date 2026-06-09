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Латвиец Скудра вошел в тренерский штаб хоккейного «Спартака»

«Спартак» утвердил тренерский штаб Алексея Жамнова на сезон-2026/2027.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба красно-белых, свою работу в тренерском штабе продолжат Евгений Перов и Сергей Климкович. К ним присоединятся Петерис Скудра и Евгений Корешков.

53-летний Скудра в Континентальной хоккейной лиге ранее работал в тренерских штабах «Северстали» и «Сибири», занимал должность главного тренера в «Торпедо», «Тракторе» и рижском «Динамо». В последние годы специалист работал в клубах из Казахстана, Словакии и Румынии.

56-летний Евгений Корешков входил в тренерские штабы «Металлурга», ЦСКА, СКА и «Трактора», а также успешно работал в молодёжной сборной России. По ходу сезона-2025/2026 возглавил челябинскую команду.

В прошлом регулярном чемпионате «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции КХЛ, а в первом раунде плей-офф проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 1−4 в серии.