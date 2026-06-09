Латвиец Скудра вошел в тренерский штаб хоккейного «Спартака»

53-летний Скудра в Континентальной хоккейной лиге ранее работал в тренерских штабах «Северстали» и «Сибири», занимал должность главного тренера в «Торпедо», «Тракторе» и рижском «Динамо». В последние годы специалист работал в клубах из Казахстана, Словакии и Румынии.