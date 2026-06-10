«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2026/27

При Люзенкове «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата заняла восьмую строчку Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил в серии до четырех побед магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4.