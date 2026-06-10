«Сибирь» представила тренерский штаб на сезон-2026/27

Главным тренером «Сибири» остался Ярослав Люзенков. В апреле клуб продлил соглашение с Люзенковым на три сезона.
Ассистентами главного тренера стали Алексей Кривченков, Альберт Лещев и Дмитрий Субботин. Тренер вратарей — Егор Подомацкий. За физическую и функциональную подготовку будут отвечать Дмитрий Попов и Ираклий Наскидашвили. Видеотренеры — Олег Куликов и Игнат Савенок.
Тренер по физической подготовке Леонид Дмитриченко и видеотренер Никита Капкайкин покинули клуб.
При Люзенкове «Сибирь» по итогам регулярного чемпионата заняла восьмую строчку Восточной конференции и вышла в плей-офф КХЛ. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина клуб уступил в серии до четырех побед магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1−4.