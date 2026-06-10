Двукратный обладатель Кубка Гагарина Абрамов перешел в «Амур»

В сезоне-2025/2026 Абрамов провел за армейцев в регулярном чемпионате 63 матча, набрав 25 (11+14) очков. В Кубке Гагарина на счету нападающего четыре очка — гол и три результативные передачи в девяти встречах. Абрамову 28 лет, он выступал за ЦСКА с 2021 года, в составе армейской команды хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2022, 2023).