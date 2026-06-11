«Спартак» подписал пятилетний контракт с 17-летним Якуниным

Московский «Спартак» объявил о подписании пятилетнего контракта с нападающим Евгением Якуниным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.
В сезоне-2025/26 17-летний форвард выступал за МХК «Спартак» в Olimpbet МХЛ. В регулярном чемпионате он провел 58 матчей и набрал 47 очков, забросив 13 шайб и отдав 34 результативные передачи.
В плей-офф Кубка Харламова Якунин добавил еще 12 очков в 21 встрече, записав на свой счет пять голов и семь передач. Всего за сезон с учетом матчей на вылет нападающий набрал 59 очков в 79 играх.
По итогам финальной серии Кубка Харламова хоккеист был признан лучшим новичком, несмотря на поражение МХК «Спартак» от «Локо» со счетом 2−4 в серии.
«Желаем Евгению прогресса, результативной игры и много побед в системе московского “Спартака”!» — говорится в сообщении клуба.