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«Спартак» подписал пятилетний контракт с 17-летним Якуниным

Московский клуб заключил долгосрочное соглашение с одним из лидеров молодежной команды.

Источник: БЕЛТА

Московский «Спартак» объявил о подписании пятилетнего контракта с нападающим Евгением Якуниным. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

В сезоне-2025/26 17-летний форвард выступал за МХК «Спартак» в Olimpbet МХЛ. В регулярном чемпионате он провел 58 матчей и набрал 47 очков, забросив 13 шайб и отдав 34 результативные передачи.

В плей-офф Кубка Харламова Якунин добавил еще 12 очков в 21 встрече, записав на свой счет пять голов и семь передач. Всего за сезон с учетом матчей на вылет нападающий набрал 59 очков в 79 играх.

По итогам финальной серии Кубка Харламова хоккеист был признан лучшим новичком, несмотря на поражение МХК «Спартак» от «Локо» со счетом 2−4 в серии.

«Желаем Евгению прогресса, результативной игры и много побед в системе московского “Спартака”!» — говорится в сообщении клуба.