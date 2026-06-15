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Карпухин покинул «Ак Барс» и близок к переходу в «Автомобилист»

Казанский «Ак Барс» сообщил об уходе защитника Ильи Карпухина.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

27-летний россиянин покидает клуб в связи с истечением контракта.

«Илья Карпухин покидает “Ак Барс”. Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.

По информации журналиста Артура Хайруллина, Карпухин подпишет трехлетний контракт с «Автомобилистом» с зарплатой 70 млн рублей за сезон. В Казани хоккеист зарабатывал 30 млн рублей в год.

Карпухин перешел в «Ак Барс» в августе 2025 года из СКА. Он провел за казанский клуб 88 матчей, в которых набрал 26 (10+16) очков. Вместе с «Ак Барсом» Карпухин дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» (2−4).

Ранее сообщалось, что интерес к Карпухину проявлял челябинский «Трактор», за который он выступал с 2018 по 2024 год.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.