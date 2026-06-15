Карпухин покинул «Ак Барс» и близок к переходу в «Автомобилист»

Карпухин перешел в «Ак Барс» в августе 2025 года из СКА. Он провел за казанский клуб 88 матчей, в которых набрал 26 (10+16) очков. Вместе с «Ак Барсом» Карпухин дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» (2−4).