Карпухин покинул «Ак Барс» и близок к переходу в «Автомобилист»

27-летний россиянин покидает клуб в связи с истечением контракта.
«Илья Карпухин покидает “Ак Барс”. Благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении клуба.
По информации журналиста Артура Хайруллина, Карпухин подпишет трехлетний контракт с «Автомобилистом» с зарплатой 70 млн рублей за сезон. В Казани хоккеист зарабатывал 30 млн рублей в год.
Карпухин перешел в «Ак Барс» в августе 2025 года из СКА. Он провел за казанский клуб 88 матчей, в которых набрал 26 (10+16) очков. Вместе с «Ак Барсом» Карпухин дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» (2−4).
Ранее сообщалось, что интерес к Карпухину проявлял челябинский «Трактор», за который он выступал с 2018 по 2024 год.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.