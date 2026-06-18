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СКА подписал двухлетний контракт с нападающим «Северстали»

СКА объявил о подписании контракта с нападающим Николаем Чебыкиным.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК СКА

Соглашение с 28-летним нападающим рассчитано на два сезона — до лета 2028 года.

Последние два сезона Чебыкин выступал за череповецкую «Северсталь», за которую провел 87 матчей и набрал 50 (20+30) очков.

Также в КХЛ Чебыкин выступал за уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», московские «Динамо» и «Спартак», владивостокский «Адмирал» и «Сочи». В общей сложности на его счету 297 матчей в КХЛ и 124 (54+70) набранных очка.

В сезоне-2017/18 Чебыкин находился в системе СКА, выступая за СКА-1946 в МХЛ, а также за «СКА-Неву» и петербургское «Динамо» в ВХЛ.

В минувшем сезоне СКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина подопечные Игоря Ларионова уступили ЦСКА (1−4).

СКА откроет новый сезон КХЛ 5 сентября домашним матчем против тольяттинской «Лады».