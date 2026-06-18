СКА подписал двухлетний контракт с нападающим «Северстали»

Также в КХЛ Чебыкин выступал за уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», московские «Динамо» и «Спартак», владивостокский «Адмирал» и «Сочи». В общей сложности на его счету 297 матчей в КХЛ и 124 (54+70) набранных очка.