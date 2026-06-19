Комтуа покинул «Динамо» и стал игроком «Спартака»

До приезда в КХЛ в 2024 году Комтуа провел более 211 матчей в НХЛ за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 (38+49) очков. Также он выступал за сборную Канады, с которой выигрывал МЧМ-2018 и ЧМ-2021.