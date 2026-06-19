Комтуа покинул «Динамо» и стал игроком «Спартака»

«Нападающий продолжит карьеру в другом клубе. В московском “Динамо” провел два сезона. На счету 10-го номера 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) очков. Вместе с динамовцами он стал бронзовым медалистом чемпионата КХЛ (2025). Клуб выражает признательность Максиму за вклад в общие успехи и желает удачи в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении «бело-голубых».
Позже стало известно, что Комтуа в результате обмена стал игроком другого московского клуба — «Спартака». В обратном направлении проследовал нападающий Никита Коростелев.
— Хоккейный Клуб «Спартак» Москва оформил сделку с московским «Динамо» — в обмен на Никиту Коростелева, новичком красно-белых стал нападающий Максим Комтуа. Благодарим Никиту Коростелёва за игру в составе красно-белых и приветствуем Максима Комтуа, желаем нашему новичку отличных выступлений и много побед с московским «Спартаком», — говорится в заявлении «красно-белых».
В минувшем сезоне 27-летний Комтуа провел 57 матчей, в которых набрал 34 (19+15) очка. На счету 29-летнего Коростелева 65 сыгранных матчей и 36 (22+14) набранных очков, что стало его личным рекордом результативности в КХЛ.
До приезда в КХЛ в 2024 году Комтуа провел более 211 матчей в НХЛ за «Анахайм» и «Каролину», в которых набрал 87 (38+49) очков. Также он выступал за сборную Канады, с которой выигрывал МЧМ-2018 и ЧМ-2021.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.