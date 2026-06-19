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Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» объявил об уходе гендиректора Белых

Сергей Белых покинул пост генерального директора «Шанхайских Драконов». Об этом сообщило клубное пресс-служба клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

«В прошедшем сезоне клуб столкнулся со множеством новых вызовов. За короткий срок “драконам” удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге. “Шанхай Дрэгонс” благодарит Сергея Юрьевича за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Белых занимал пост генерального директора «Шанхай Дрэгонс» с августа 2025 года. Ранее он работал исполнительным директором футбольного клуба «Спартак» (Москва), а также был генеральным директором омского «Авангарда».

Накануне «Шанхай» объявил об уходе всего тренерского штаба команды. В минувшем сезоне клуб занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф. В новом сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет свой первый матч на выезде. Команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября. Домашние матчи клуб будет проводить вместе с клубом СКА из Санкт-Петербурга.