Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» объявил об уходе гендиректора Белых

«В прошедшем сезоне клуб столкнулся со множеством новых вызовов. За короткий срок “драконам” удалось заявить о себе и завоевать новую аудиторию в Санкт-Петербурге. “Шанхай Дрэгонс” благодарит Сергея Юрьевича за работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Белых занимал пост генерального директора «Шанхай Дрэгонс» с августа 2025 года. Ранее он работал исполнительным директором футбольного клуба «Спартак» (Москва), а также был генеральным директором омского «Авангарда».
Накануне «Шанхай» объявил об уходе всего тренерского штаба команды. В минувшем сезоне клуб занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф. В новом сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет свой первый матч на выезде. Команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября. Домашние матчи клуб будет проводить вместе с клубом СКА из Санкт-Петербурга.