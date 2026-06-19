Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» объявил об уходе гендиректора Белых

Накануне «Шанхай» объявил об уходе всего тренерского штаба команды. В минувшем сезоне клуб занял 9-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф. В новом сезоне КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проведет свой первый матч на выезде. Команда встретится с нижнекамским «Нефтехимиком» 6 сентября. Домашние матчи клуб будет проводить вместе с клубом СКА из Санкт-Петербурга.