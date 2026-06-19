Гендиректор «Салавата» раскритиковал коммерческие контракты КХЛ

Со следующего сезона коммерческие контракты игроков не будут учитываться в платежной ведомости клуба. Лимит — 50 млн рублей на команду.
«Не вдавался в эту историю и изначально понимал, что никакой это не рекламный бюджет. У нас нет ни одного хоккеиста, кроме Радулова, который, например, может рекламировать сельское хозяйство. Это я просто шучу про колхоз. Мы разбираемся в маркетинге и знаем, что ни один хоккеист не является рекламным лицом. Я налоговик, мы знаем все эти сделки между взаимозависимыми лицами. Поверьте, что все рекламодатели будут те юридические лица, которые связаны с руководством клуба. Это не реклама, это очередной шаг для богатых клубов», — приводит слова Рината Баширова официальный сайт КХЛ.
«Я вообще не понимаю людей, которые эти решения принимают. Кто их принимает? Совет директоров? В настоящее время не понимать, в каком состоянии находятся клубы и регионы с не самыми богатыми бюджетами. У нас скоро будет две лиги: шесть команд и остальные. Я беседовал на совещании с коллегами: это все понимают, что все сделано только для богатых клубов», — добавил генеральный директор «Салавата Юлаева»,
По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2025/26 уфимцы заняли пятое место в турнирной таблице Востока. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» со счетом 4−2 в серии, а во втором раунде проиграл «Локомотиву» (0−4).