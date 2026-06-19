Гендиректор «Салавата» раскритиковал коммерческие контракты КХЛ

«Не вдавался в эту историю и изначально понимал, что никакой это не рекламный бюджет. У нас нет ни одного хоккеиста, кроме Радулова, который, например, может рекламировать сельское хозяйство. Это я просто шучу про колхоз. Мы разбираемся в маркетинге и знаем, что ни один хоккеист не является рекламным лицом. Я налоговик, мы знаем все эти сделки между взаимозависимыми лицами. Поверьте, что все рекламодатели будут те юридические лица, которые связаны с руководством клуба. Это не реклама, это очередной шаг для богатых клубов», — приводит слова Рината Баширова официальный сайт КХЛ.