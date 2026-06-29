«Трактор» ведет переговоры с российским нападающим из НХЛ

По информации источника, 37-летний нападающий является приоритетным вариантом для усиления команды среди игроков с российским паспортом. Дадонов, находящийся в статусе свободного агента, пока ищет варианты трудоустройства в НХЛ, однако в случае отсутствия интересных предложений с большой долей вероятности вернется в родной клуб.
Дадонов является воспитанником «Трактора» и выступал за клуб с 2006 по 2009 год. Он провел за челябинский клуб 113 матчей, в которых набрал 37 (19+18) очков. Также в КХЛ он выступал за «Донбасс» (2012−2014) и СКА (2014−2017), с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).
В прошлом сезоне Дадонов выступал в НХЛ за «Нью-Джерси», за который провел 24 матча и набрал 1 (0+1) очко. Большую часть сезона он пропустил из-за перелома руки, полученного после попадания шайбы в первом матче регулярного чемпионата против «Каролины» (3:6).
Ранее Дадонов в НХЛ выступал за «Флориду» (2009−2011, 2017−2020), «Оттаву» (2020−2021), «Вегас» (2021−2022), «Монреаль» (2022−2023) и «Даллас» (2023−2025). В общей сложности он провел в лиге 696 матчей, в которых набрал 384 (172+212) очка.
«Трактор» завершил минувший сезон на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина челябинцы в первом раунде уступили будущему финалисту — казанскому «Ак Барсу» (1−4).
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.