«Трактор» ведет переговоры с российским нападающим из НХЛ

Дадонов является воспитанником «Трактора» и выступал за клуб с 2006 по 2009 год. Он провел за челябинский клуб 113 матчей, в которых набрал 37 (19+18) очков. Также в КХЛ он выступал за «Донбасс» (2012−2014) и СКА (2014−2017), с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).