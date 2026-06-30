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«Авангард» расторг контракт с Блажиевским

Соглашение с защитником прекращено без выплаты компенсации.

Источник: БЕЛТА

Омский «Авангард» расторг контракт с защитником Артемом Блажиевским. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Соглашение с хоккеистом расторгнуто по соглашению сторон. В клубе уточнили, что денежная компенсация Блажиевскому выплачена не будет.

Блажиевский перешел в «Авангард» летом 2025 года из челябинского «Трактора». Тогда защитник подписал с омским клубом контракт на два года.

Соглашение было рассчитано до конца сезона-2026/27. После расторжения защитник больше не связан контрактом с омским клубом.

В сезоне-2025/26 Блажиевский провел за «Авангард» 78 матчей во всех турнирах. На его счету 18 очков: 5 голов и 13 результативных передач.

Блажиевскому 32 года. До «Авангарда» и «Трактора» он выступал в КХЛ за нижегородское «Торпедо» и московский ЦСКА.

В составе ЦСКА защитник выиграл Кубок Гагарина в 2019 году. Всего в КХЛ Блажиевский провел 680 матчей и набрал 142 очка: 42 гола и 100 передач.

«Авангард» в сезоне-2025/26 выступал в Восточной конференции КХЛ. Команда проводит изменения в составе перед новым сезоном.