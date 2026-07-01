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Морозов расторг контракт со «Спартаком» ради карьеры в НХЛ

Нападающий «Спартака» Иван Морозов расторг контракт с клубом по собственной инициативе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, 26-летний россиянин ищет варианты продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ в течение ближайших пяти лет останутся за «Спартаком».

В 2018 году Морозов был задрафтован «Вегасом» во втором раунде под общим 61-м номером. В 2022 году он отправился в Северную Америку, но не смог пробиться в состав команды — он провел 61 матч за фарм-клуб «Вегаса» в АХЛ и набрал 18 (6+12) очков.

Летом 2023 года Морозов вернулся в Россию и подписал контракт со «Спартаком». За три сезона он провел за «красно-белых» 173 матча, в которых набрал 141 (51+90) очко. В мае этого года Морозов продлил контракт со «Спартаком» на один год.

В НХЛ права на Морозова по-прежнему принадлежат «Вегасу», который в минувшем сезоне вышел в финал Кубка Стэнли, где в шести матчах уступил «Каролине» (2−4).

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.