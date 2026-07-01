Морозов расторг контракт со «Спартаком» ради карьеры в НХЛ

Летом 2023 года Морозов вернулся в Россию и подписал контракт со «Спартаком». За три сезона он провел за «красно-белых» 173 матча, в которых набрал 141 (51+90) очко. В мае этого года Морозов продлил контракт со «Спартаком» на один год.