«Лада» представила обновленный логотип с клюшкой и ладьей

Ранее из-за требований регламента КХЛ «Лада» использовала на игровой форме эмблему с филином вместо логотипа с ладьей.
— Обновленный логотип «Лады» сохраняет узнаваемый образ клуба, подчеркивая уважение к его истории. В основе остается хорошо знакомая болельщикам ладья, которая получила новый акцент — органично интегрированную клюшку. Этот элемент усиливает хоккейную идентичность логотипа, сохраняя его узнаваемость и характер, — говорится в заявлении на официальном сайте «Лады».
В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не смогла выйти в плей-офф.
В начале июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг слухи о финансовых проблемах клуба из-за которых, как сообщали СМИ, «Лада» может в третий раз покинуть КХЛ.
Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.