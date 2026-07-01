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«Лада» представила обновленный логотип с клюшкой и ладьей

Пресс-служба тольяттинской «Лады» представила обновленный логотип и новый визуальный стиль клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Лада" Тольятти

Ранее из-за требований регламента КХЛ «Лада» использовала на игровой форме эмблему с филином вместо логотипа с ладьей.

— Обновленный логотип «Лады» сохраняет узнаваемый образ клуба, подчеркивая уважение к его истории. В основе остается хорошо знакомая болельщикам ладья, которая получила новый акцент — органично интегрированную клюшку. Этот элемент усиливает хоккейную идентичность логотипа, сохраняя его узнаваемость и характер, — говорится в заявлении на официальном сайте «Лады».

В сезоне-2025/26 «Лада» заняла десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ и не смогла выйти в плей-офф.

В начале июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев опроверг слухи о финансовых проблемах клуба из-за которых, как сообщали СМИ, «Лада» может в третий раз покинуть КХЛ.

Новый регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.