«Лада» представила обновленный логотип с клюшкой и ладьей

— Обновленный логотип «Лады» сохраняет узнаваемый образ клуба, подчеркивая уважение к его истории. В основе остается хорошо знакомая болельщикам ладья, которая получила новый акцент — органично интегрированную клюшку. Этот элемент усиливает хоккейную идентичность логотипа, сохраняя его узнаваемость и характер, — говорится в заявлении на официальном сайте «Лады».