СКА вернул российского хоккеиста из НХЛ

«Да-да, это новый трансфер. Захар Бардаков — игрок СКА! Нападающий подписал однолетний контракт с клубом. Желаем яркого сезона, красивых голов, результативных передач и как можно больше побед. Рады снова видеть тебя, Захар, ждем на льду», — сказано в сообщении.