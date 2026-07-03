СКА вернул российского хоккеиста из НХЛ

Контракт с 25-летним хоккеистом рассчитан на один сезон — до лета 2027 года.
«Да-да, это новый трансфер. Захар Бардаков — игрок СКА! Нападающий подписал однолетний контракт с клубом. Желаем яркого сезона, красивых голов, результативных передач и как можно больше побед. Рады снова видеть тебя, Захар, ждем на льду», — сказано в сообщении.
Минувший сезон Бардаков провел в НХЛ, где выступал за сильнейшую команду регулярного чемпионата — «Колорадо». Он провел за «лавин» 60 матчей, в которых набрал 10 (1+9) очков.
Бардаков выступал за СКА с 2021 по 2025 год. Он провел за «армейцев» 206 матчей, в которых набрал 79 (33+46) очков.
По информации «Матч ТВ», зарплата Бардакова в СКА составит 80 млн рублей в год.
СКА откроет новый сезон в КХЛ 5 сентября домашним матчем против тольяттинской «Лады».