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«Барыс» подписал контракт с американским защитником Чейзом Приски

Американский защитник заключил соглашение с казахстанским клубом до конца сезона-2026/27.

Источник: РИА "Новости"

«Барыс» объявил о подписании контракта с американским защитником Чейзом Приски. Об этом сообщает Telegram-канал клуба.

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон и будет действовать до 31 мая 2027 года.

Приски большую часть карьеры провел в североамериканских лигах. В 2024 году защитник стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши Беарс».

В АХЛ Приски сыграл 349 матчей, забросил 54 шайбы и сделал 130 результативных передач.

В минувшем сезоне защитник выступал за «Сибирь». За 54 матча с учетом плей-офф он набрал 24 очка: 4 гола и 20 передач. В среднем Приски проводил на льду по 22 минуты за игру.

«Рады сообщить о подписании контракта с Чейзом Приски. Это праворукий, атакующий защитник с отличным броском и высоким хоккейным IQ. Чейз хорошо знаком с реалиями лиги, умеет эффективно поддерживать атаку, он добавит нам солидности и вариативности при игре в большинстве», — сказал генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.

Приски 30 лет. Рост защитника — 183 см, вес — 85 кг. Он играет правым хватом.