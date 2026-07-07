«Барыс» подписал контракт с американским защитником Чейзом Приски

«Рады сообщить о подписании контракта с Чейзом Приски. Это праворукий, атакующий защитник с отличным броском и высоким хоккейным IQ. Чейз хорошо знаком с реалиями лиги, умеет эффективно поддерживать атаку, он добавит нам солидности и вариативности при игре в большинстве», — сказал генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников.