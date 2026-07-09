РУСАДА сократило срок дисквалификации хоккеиста Каменева

РУСАДА сократило срок дисквалификации нападающего ЦСКА Владислава Каменева с четырех до двух лет. Об этом сообщает юридическое агентство «Клевер Консалт», представляющее интересы хоккеиста.
«Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА вынес решение по делу нападающего Владислава Каменева. Вместо максимально возможной четырехлетней дисквалификации спортсмену назначена дисквалификация сроком на два года», — говорится в сообщении пресс-службы «Клевер Консалт».
15 марта 2025 года Континентальная хоккейная лига отстранила Каменева, выступавшего за ЦСКА с 2021 года, за нарушение антидопинговых правил. По данным СМИ, в организме Каменева был обнаружен мельдоний.
Отмечается, что позиция защиты была выстроена вокруг того факта, что обнаружение мельдония в пробе игрока стало следствием употребления контрафактных импортных биологически активных добавок, которые в настоящее время поставляются в Россию через цепочку третьих стран.
«Я не чувствую за собой вины, и поэтому мне тяжело воспринимать это решение как положительное. Мы ждем сейчас полный текст решения и будем рассматривать возможность его обжалования, чтобы доказать мою невиновность», — написал нападающий в своем Telegram-канале.
Каменеву 29 лет. Он трехкратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2022, 2023). В КХЛ форвард также выступал за магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА. В 2014 году был выбран командой «Нэшвилл Предаторз» на драфте Национальной хоккейной лиги под общим 42-м номером. Также играл в НХЛ за «Колорадо Эвеланш».