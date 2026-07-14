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«Ак Барс» заинтересовался форвардом «Динамо» Маминым

Казанский клуб проявляет интерес к 31-летнему нападающему московского «Динамо» Максиму Мамину.

Источник: РИА "Новости"

«Ак Барс» проявляет активный интерес к нападающему московского «Динамо» Максиму Мамину, сообщает «Сила спорта».

Подробности возможных переговоров между клубами не приводятся. Мамин остается игроком «Динамо», его действующий контракт рассчитан до 31 мая 2027 года. Для перехода форварда казанцам потребуется договориться со столичным клубом.

В сезоне-2025/26 Мамин провел за «Динамо» суммарно 60 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ. Нападающий набрал 18 (6+12) очков при показателе полезности «-15».

Мамин родился в Москве и прошел подготовку в системе ЦСКА. Вместе с армейцами он дважды завоевывал Кубок Гагарина. В Северной Америке форвард выступал за «Флориду Пантерз», после чего вернулся в ЦСКА, а летом 2025 года перешел в «Динамо».