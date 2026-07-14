«Ак Барс» заинтересовался форвардом «Динамо» Маминым

Мамин родился в Москве и прошел подготовку в системе ЦСКА. Вместе с армейцами он дважды завоевывал Кубок Гагарина. В Северной Америке форвард выступал за «Флориду Пантерз», после чего вернулся в ЦСКА, а летом 2025 года перешел в «Динамо».