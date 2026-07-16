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Бывший вратарь клубов НХЛ перешел в «Авангард»

Иван Просветов продолжит карьеру в омском «Авангарде».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Вратарь Иван Просветов в результате обмена перешел из ЦСКА в «Авангард», сообщается в Telegram-канале омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на один год. В обмен на Просветова ЦСКА получил 18-летнего нападающего Максима Склокина.

Просветов выступал за ЦСКА в сезоне-2024/25. Последний сезон Просветов провел за океаном, защищая цвета клуба «Калгари Рэнглерс» в АХЛ. В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 он выходил на лёд в 25 матчах. За это время вратарь отразил 689 бросков по своим воротам, пропустил 88 шайб, а его коэффициент надёжности по итогам выступления в регулярке за канадский клуб составил 3,76.

В Национальной хоккейной лиге Просветов также выступал за «Аризону Койотис» и «Колорадо Эвеланш», суммарно отыграв 24 матча и одержав восемь побед.