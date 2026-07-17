Барабанов может заработать в «Автомобилисте» до 350 млн рублей

Ранее интерес к Барабанову проявляли СКА и «Шанхай». После подписания соглашения форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.



Александр Барабанов — воспитанник системы СКА, где прошел путь от молодежной команды «СКА-1946» до основного состава. В петербургском клубе нападающий дважды выиграл Кубок Гагарина и стал одним из лидеров команды. Летом 2024 года форвард вернулся в КХЛ из НХЛ и подписал контракт с «Ак Барсом». Следующий сезон Барабанов проведет в «Автомобилисте».