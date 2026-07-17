Барабанов может заработать в «Автомобилисте» до 350 млн рублей

Нападающий Александр Барабанов подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом».
По информации «СЭ», базовая зарплата 32-летнего хоккеиста составит 100 миллионов рублей за сезон. Кроме того, соглашение предусматривает бонус в размере 50 миллионов рублей за попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата КХЛ.
Еще 24 миллиона рублей, по данным источника, игрок гарантированно получит по так называемому коммерческому контракту, эта сумма не будет учитываться под потолком зарплат.
Ранее интерес к Барабанову проявляли СКА и «Шанхай». После подписания соглашения форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ.
Александр Барабанов — воспитанник системы СКА, где прошел путь от молодежной команды «СКА-1946» до основного состава. В петербургском клубе нападающий дважды выиграл Кубок Гагарина и стал одним из лидеров команды. Летом 2024 года форвард вернулся в КХЛ из НХЛ и подписал контракт с «Ак Барсом». Следующий сезон Барабанов проведет в «Автомобилисте».