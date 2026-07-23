Экс-капитан сборной России получил срок за мошенничество

Суд признал 26-летнего хоккеиста виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Как установило следствие, в период с 3 июня по 3 декабря 2023 года Хованов предложил двум жителям Саратовской области приобрести хоккейную экипировку из Финляндии по цене ниже рыночной. Потерпевшие передали ему более трех миллионов рублей, однако обещанный товар так и не получили. В ходе судебного заседания Хованов заявил, что не смог доставить форму из-за антироссийских санкций.
В 2016 году Хованов в качестве капитана юношеской сборной России стал бронзовым призером зимних юношеских Олимпийских игр. В 2020 году он завоевал серебро молодежного чемпионата мира в составе национальной команды. На драфте НХЛ 2018 года форварда в третьем раунде под общим 86-м номером выбрала «Миннесота», однако в сильнейшей лиге мира он так и не дебютировал, выступая в североамериканских низших лигах.
В КХЛ Хованов провел сезон-2020/21 в составе «Ак Барса». За казанский клуб нападающий сыграл семь матчей и не отметился результативными действиями. В октябре 2025 года хоккеист подписал контракт с французским «Англетом», однако после появления информации о возможных преступлениях клуб расторг соглашение. После этого Хованов вернулся в Саратовскую область.