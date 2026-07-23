Экс-капитан сборной России получил срок за мошенничество

В 2016 году Хованов в качестве капитана юношеской сборной России стал бронзовым призером зимних юношеских Олимпийских игр. В 2020 году он завоевал серебро молодежного чемпионата мира в составе национальной команды. На драфте НХЛ 2018 года форварда в третьем раунде под общим 86-м номером выбрала «Миннесота», однако в сильнейшей лиге мира он так и не дебютировал, выступая в североамериканских низших лигах.