«Шанхайские Драконы» арендовали вратаря из НХЛ

Голкипер Семен Бутеец продолжит карьеру в «Шанхай Дрэгонс». Китайский клуб КХЛ объявил о заключении контракта с 24-летним вратарем.
Бутеец является воспитанником челябинской хоккейной школы. На уровне МХЛ он выступал за «Белых медведей» и «Чайку», а в Высшей хоккейной лиге представлял «Челмет». Ранее вратарь заключил двухлетнее соглашение с «Трактором».
«Это молодой габаритный вратарь, который стремится развиваться в команде КХЛ. Он попробовал свои силы в Северной Америке и получил опыт, который будет полезен нашей команде. Семен создаст конкуренцию во вратарской линии и поборется за место в составе», — приводит пресс-служба «Шанхая» слова генерального менеджера клуба Евгения Артюхина.
Последние два сезона Бутеец провел в Северной Америке, где выступал за клубы АХЛ и ECHL. Кроме того, голкипер принял участие в одном матче НХЛ в составе «Анахайма». В КХЛ Бутеец провел один матч за «Трактор» в декабре 2023 года против минского «Динамо» (2:4).