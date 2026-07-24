Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

«Шанхайские Драконы» арендовали вратаря из НХЛ

«Шанхайские Драконы» объявили об аренде вратаря «Трактора» Вячеслава Бутейца.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Голкипер Семен Бутеец продолжит карьеру в «Шанхай Дрэгонс». Китайский клуб КХЛ объявил о заключении контракта с 24-летним вратарем.

Бутеец является воспитанником челябинской хоккейной школы. На уровне МХЛ он выступал за «Белых медведей» и «Чайку», а в Высшей хоккейной лиге представлял «Челмет». Ранее вратарь заключил двухлетнее соглашение с «Трактором».

«Это молодой габаритный вратарь, который стремится развиваться в команде КХЛ. Он попробовал свои силы в Северной Америке и получил опыт, который будет полезен нашей команде. Семен создаст конкуренцию во вратарской линии и поборется за место в составе», — приводит пресс-служба «Шанхая» слова генерального менеджера клуба Евгения Артюхина.

Последние два сезона Бутеец провел в Северной Америке, где выступал за клубы АХЛ и ECHL. Кроме того, голкипер принял участие в одном матче НХЛ в составе «Анахайма». В КХЛ Бутеец провел один матч за «Трактор» в декабре 2023 года против минского «Динамо» (2:4).