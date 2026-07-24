«Шанхайские Драконы» арендовали вратаря из НХЛ

Последние два сезона Бутеец провел в Северной Америке, где выступал за клубы АХЛ и ECHL. Кроме того, голкипер принял участие в одном матче НХЛ в составе «Анахайма». В КХЛ Бутеец провел один матч за «Трактор» в декабре 2023 года против минского «Динамо» (2:4).